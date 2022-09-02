В Литве русский язык хотят изучать 75 процентов школьников

Учащиеся общеобразовательных заведений в Литве всё чаще выбирают русский язык в качестве второго иностранного для изучения, рассказал Рамунас Скауджюс.

"Из предлагаемых для изучения в качестве второго иностранного 75% учащихся выбирают русский язык", — отметил замминистра образования, науки и спорта Литвы в интервью национальному радио LRT.

Несмотря на это, литовские власти намереваются полностью отказаться от преподавания русского языка в школах страны.