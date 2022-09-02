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AT: США нельзя доверять — Пентагон потерял шесть ядерных боеголовок

Мир

По приблизительным подсчётам военных аналитиков, около трети вооружения, которое поставляется на Украину, не доходит до передовой. Американские эксперты заявили, что власти США испытывают большие проблемы с контролем своего оружия.

AT: США нельзя доверять — Пентагон потерял шесть ядерных боеголовок

Вашингтон выделял миллиарды долларов на Афганистан, однако сейчас большая часть военной техники находится в руках террористических организаций. До сих пор США не могут точно сказать, сколько именно вооружений осталось в регионе. Сейчас Пентагон занят снабжением украинской армии.

"В текущих новостях мы видели миллиарды американских долларов, отправленных на поставку военного оружия для Украины, наше правительство понятия не имеет, куда на самом деле идут деньги или оружие", — заявляет автор American Thinker.

Более того, американский обозреватель заявил, что при изучении отчётов конгресса США и Пентагона за вторую половину XX века можно прийти к выводу о том, что США "случайно потеряли" около шести ядерных боеголовок. Речь идёт о ряде инцидентов с ядерными боеприпасами, после которых в отчётах стало фигурировать меньше ядерных боеголовок, чем было до этих случаев.

"Проще говоря, правительство передаёт оружие своим некомпетентно обученным агентам, которые, в свою очередь, грубо нарушают надлежащие правила безопасности огнестрельного оружия. Мы те, кому нельзя доверять?", — задаётся вопросом в автор American Thinker.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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