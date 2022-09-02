NYT: Португалия и Испания нашли решение, как безболезненно отказаться от газа РФ

На данный момент европейские страны оказались в "заложниках" у российского газа. Португалия и Испания могут помочь пережить европейцам зиму. Об этом заявили американские эксперты.

Лиссабон и Мадрид в течение многих лет вкладывали значительные средства в возобновляемые источники энергии, а также разработали систему, с помощью которой импортируют газ с севера и запада Африки, из США и других стран. Более того, в Португалии и Испании есть специальные терминалы, необходимые для приёма судов с сжиженным природным газом. Затем топливо преобразовывают в состояние, в котором его можно подавать в дома и на предприятия.

"Пока Брюссель пытается найти способы справиться с этим кризисом, возможность поставлять больше газа в Европу через Португалию и Испанию привлекает все больше внимания", — отметили аналитики.

По мнению профессора Техасского университета в Остине Майкла Уэббера, Европе будет довольно сложно перестроиться.

"Будет много топтания на месте в попытках найти решение очень сложной проблемы. Реализация принятых решений занимает от двух до пяти лет, а кризис наступил уже сейчас. Но Европа справляется так, как может", — объяснил он в беседе с The New York Times (NYT).