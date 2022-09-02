Украинской армии срочно нужны немецкие танки Leopard 2 и американские боевые машины Abrams, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Власти ФРГ не хотят поставлять киевскому режиму танки западного производства, которые так нужны ВСУ, рассказал политик в интервью агентству DPA.
Тем не менее, отметил он, поток западного вооружения на Украину несколько увеличился.
"Но, разумеется, мы хотели бы как можно скорее получить еще больше оружия и оснащения", — заверил Шмыгаль.
Также в Киеве ожидают, что Германия продолжит оказывать финансовую помощь Украине, иначе стране грозит гиперинфляция.
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