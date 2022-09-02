Global Times: "открытый Индо-Тихоокеанский регион" стал любимым клише США

Идея "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" за несколько лет стала любимым клише Вашингтона, заявили китайские аналитики. По их мнению, США прикрываются демократией ради реализации собственных целей.

США пытаются исключить Китай из всех важных сфер в регионе, для того, чтобы удержать гегемонию.

"Свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион" долгое время был предлогом, который США использовали, чтобы привлечь союзников для сдерживания Китая. Но то, что считать "свободным и открытым", могут определять только США, — заявили аналитики Global Times. — А те, которые не отвечают интересам Вашингтона, должны быть готовы встретить подавление со стороны США".

Как подчеркнули авторы, в попытке вытеснить Пекин из региона, США пытались всеми силами привлечь союзников, однако, к примеру, Япония и Южная Корея остались нейтральны, что сильно ударило по имиджу Вашингтона.