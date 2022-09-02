Кулеба: украинцы и датчане со времён викингов идут вместе

Глава Министерства иностранных дел Дании Йеппе Кофод накануне, 1 сентября, посетил с рабочим визитом Украину.

Это подтвердил и его украинский коллега Дмитрий Кулеба. Глава МИД Украины поблагодарил своего датского гостя за поддержку в контексте проведения специальной операции РФ.

"Я приветствую Йеппе Кофода в Киеве… благодарю Данию за поддержку Украины во многих отношениях, от оружия до санкций и восстановления. Со времён викингов украинцы и датчане вместе сильнее”, — написал украинский министр внешнеполитического ведомства в социальной сети.

Известно, что Йеппе Кофод также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кулеба уже отметил, что у них прошёл "обстоятельный разговор”.