Власти Запорожья: в Энергодаре знают, кто обстреливает АЭС, и потому хотят в РФ

Постоянные обстрелы украинских боевиков лишний раз подтверждают решение жителей Запорожья присоединить регион к России, заявил Владимир Рогов.

Киевский режим ведёт постоянную пропаганду, но в Энергодаре прекрасно понимают, кто уже несколько недель атакует Запорожскую АЭС, отметил член главного совета администрации Запорожской области в интервью порталу "Украина.ру".

"Именно местные жители направили в МАГАТЭ письмо с требованием прекратить обстрелы со стороны ВСУ", — добавил он.

Получить российский паспорт уже сейчас желает большая часть населения региона, что подтверждают огромные очереди в паспортных столах и 45 тысяч поданных заявлений, напомнил Рогов.