Постоянные обстрелы украинских боевиков лишний раз подтверждают решение жителей Запорожья присоединить регион к России, заявил Владимир Рогов.
Киевский режим ведёт постоянную пропаганду, но в Энергодаре прекрасно понимают, кто уже несколько недель атакует Запорожскую АЭС, отметил член главного совета администрации Запорожской области в интервью порталу "Украина.ру".
"Именно местные жители направили в МАГАТЭ письмо с требованием прекратить обстрелы со стороны ВСУ", — добавил он.
Получить российский паспорт уже сейчас желает большая часть населения региона, что подтверждают огромные очереди в паспортных столах и 45 тысяч поданных заявлений, напомнил Рогов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Германия предложила создать единую систему противовоздушной обороны.