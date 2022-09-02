Курс юаня к американской валюте упал на 96 пунктов и сейчас составляет 6,8917 юаня за доллар, гласит официальное заявление Народного банка Китая.
Регулятор уточнил, что это самый низкий курс с 26 июня 2020 года.
Ранее китайская валюта дешевела в 2020 году, когда во всём мире свирепствовала пандемия коронавируса.
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