ЦБ Китая понизил курс юаня к доллару до двухлетнего минимума

Курс юаня к американской валюте упал на 96 пунктов и сейчас составляет 6,8917 юаня за доллар, гласит официальное заявление Народного банка Китая.

Регулятор уточнил, что это самый низкий курс с 26 июня 2020 года.

Ранее китайская валюта дешевела в 2020 году, когда во всём мире свирепствовала пандемия коронавируса.