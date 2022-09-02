Власти России не станут навязывать странам Ближнего Востока признание ЛНР и ДНР

Российские власти не собираются навязывать странам Ближнего Востока обязанность признать независимость Луганской и Донецкой народных республик.

Ближневосточные страны должны сами принять подобное решение, отметил глава департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.

"В отличие от наших западных партнеров, не собираемся никому их навязывать", — уточнил он в интервью РИА Новости.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что ЛНР и ДНР уже официально признаны властями Сирии, и сейчас в странах ведётся работа по установлению дипотношений.