Newsweek: ограничение цен на нефть РФ — хорошо в теории, трудно на практике

Инициатива ограничения цен на российскую нефть безупречна только в теории, заявили американские аналитики. По их мнению, реализовать на практике такую схему будет трудно.

Предложение, которое активно продвигают власти США, призвано "откусить" у России доходы от импорта чёрного золота, однако, как подчеркнули аналитики, при этом перед Западом и ЕС стоит сложная задача "не уронить" объёмы поставок нефти на рынок.

"Во-первых, поскольку Европейский союз будет участником ценового предела, государствам-членам ЕС необходимо будет вступить в совершенно новые переговоры между собой, чтобы определить детали, — заявили аналитики Newsweek. — Во-вторых, введение ценового потолка не так просто, как просто диктовать цену и предполагать, что суда, ответственные за транспортировку российской нефти зарубежным покупателям, будут её соблюдать".

Третья причина возможного провала инициативы — резкое падение стоимости на российскую нефть. По мнению аналитиков, это только подстегнёт покупателей, которые "ринутся" в Москву, что увеличит количество контрактов на чёрное золото для России.