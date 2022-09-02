Соединённые Штаты продолжают продвигать идею об ограничении максимальной стоимости российской нефти на внешнем рынке. Это грозит глобальными последствиями для мировой экономики.
Если "ценовой потолок" на нефть, добытую в России, всё же будет установлен, мировой рынок энергоносителей попросту рухнет, предупредили в посольстве РФ в США.
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