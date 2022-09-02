"Ценовой потолок" на российскую нефть обрушит мировой рынок углеводородов

Соединённые Штаты продолжают продвигать идею об ограничении максимальной стоимости российской нефти на внешнем рынке. Это грозит глобальными последствиями для мировой экономики.

Если "ценовой потолок" на нефть, добытую в России, всё же будет установлен, мировой рынок энергоносителей попросту рухнет, предупредили в посольстве РФ в США.