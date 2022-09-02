Посольство РФ в США: Госдеп завидует успеху Симоньян у американских зрителей

Опубликованный Госдепартаментом США материал, в котором Маргарита Симоньян названа пропагандистом, ещё один этап информационной войны с Россией, считает посольство РФ.

"Данный материал — очередной пример остервенелых попыток очернить наших журналистов за правдивое освещение международных событий", — уверены российские дипломаты.

Зарубежная общественность всё больше доверяет российской прессе, что вызывает у американских чиновников трудноскрываемую ревность, подчеркнули в дипмиссии.

Ранее официальный портал Госдепа США опубликовал статью, в которой назвал главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT "одним из главных лиц пропаганды и дезинформации президента России Владимира Путина".