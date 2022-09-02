Президент Украины Владимир Зеленский обманул Запад, наступление он начал лишь для того, чтобы продемонстрировать свои "успехи". Такое мнение высказал бывший офицер разведки США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
Украинский лидер и его военное командование, принимающее важнейшие решения, решили просто пропиариться в западных СМИ, считает эксперт. Он подчеркнул, что уверен в этом.
По словам разведчика, в попытке организовать контрнаступление не было никакого реального смысла, это на 100 процентов политический шаг.
"Главной целью было создание имиджа якобы сильной Украины, которую поддерживает Запад", — заявил Риттер.
По его мнению, о противоположной ситуации сигнализируют тысячи отступивших и раненых военных.
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