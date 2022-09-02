Скотт Риттер: Зеленский начал наступление для создания имиджа сильной Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обманул Запад, наступление он начал лишь для того, чтобы продемонстрировать свои "успехи". Такое мнение высказал бывший офицер разведки США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

Украинский лидер и его военное командование, принимающее важнейшие решения, решили просто пропиариться в западных СМИ, считает эксперт. Он подчеркнул, что уверен в этом.

По словам разведчика, в попытке организовать контрнаступление не было никакого реального смысла, это на 100 процентов политический шаг.

"Главной целью было создание имиджа якобы сильной Украины, которую поддерживает Запад", — заявил Риттер.

По его мнению, о противоположной ситуации сигнализируют тысячи отступивших и раненых военных.