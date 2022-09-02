В США разочарованы ответом Ирана по "ядерной сделке"

Белый дом не питает особых надежд на лояльный ответ Ирана по "ядерной сделке", заявили американские аналитики.

Как сообщили высокопоставленные чиновники из США, они уже получили документы от Тегерана и изучают их, однако, ответ на предложения по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе разочаровали американскую власть.

"Мы изучаем ответ Ирана. Главное, что можно сказать: он совсем не обнадёживает", — цитирует Politico собеседника из администрации.