Белый дом не питает особых надежд на лояльный ответ Ирана по "ядерной сделке", заявили американские аналитики.
Как сообщили высокопоставленные чиновники из США, они уже получили документы от Тегерана и изучают их, однако, ответ на предложения по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе разочаровали американскую власть.
"Мы изучаем ответ Ирана. Главное, что можно сказать: он совсем не обнадёживает", — цитирует Politico собеседника из администрации.
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