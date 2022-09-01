Цены на газ и электроэнергию в Европе снизились

Биржевые цены на газ и электроэнергию в Европе резко снизились, сообщает EADaily.

По данным платформы EEX, спотовые поставки на день вперёд на бирже TFF подешевели более чем на четверть — с 3276 долларов до 2415 долларов за тысячу кубометров.

У такого резкого изменения цен могут быть как хорошие, так и плохие причины.

Еврокомиссия и премьер-министры ряда стран Европы заявили, что 9 сентября министры энергетики решат, устанавливать ли лимит цен на газ. При этом ПХГ ЕС уже заполнены в среднем на 80%.

Однако потребление газа в Евросоюзе снизилось на 15%. Из-за нерентабельности останавливается промышленность. Так, например, в европейской ассоциации производителей удобрений заявили, что из-за цен на газ пришлось остановить 70% мощностей.