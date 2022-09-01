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В Румынии приняли меры по регулированию рынка энергоносителей

Мир

Власти Румынии приняли срочное постановление в целях регуляции рынка энергоносителей.

Постановление гласит, что потребители, расходующие до 255 киловатт-час в месяц, могут рассчитывать на частичную компенсацию стоимости электроэнергии.

"Таким образом, потребители, которые расходуют в среднем в месяц от 100 до 300 киловатт-час, поощряются к экономии электроэнергии", — объяснил новый принцип министр энергетики Румынии Вирджил Попеску.

Он отметил, что правительство будет наказывать поставщиков, которые попытаются взвинтить цены на электроэнергию или природный газ.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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