Власти Румынии приняли срочное постановление в целях регуляции рынка энергоносителей.
Постановление гласит, что потребители, расходующие до 255 киловатт-час в месяц, могут рассчитывать на частичную компенсацию стоимости электроэнергии.
"Таким образом, потребители, которые расходуют в среднем в месяц от 100 до 300 киловатт-час, поощряются к экономии электроэнергии", — объяснил новый принцип министр энергетики Румынии Вирджил Попеску.
Он отметил, что правительство будет наказывать поставщиков, которые попытаются взвинтить цены на электроэнергию или природный газ.
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