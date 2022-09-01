Канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил, что несмотря на то, что Североатлантический альянс поддерживает Украину, прямого противостояния с Россией нужно избежать.
Такое заявление канцлер Германии сделал в Эссене на встрече с гражданами.
"Мы поддерживаем Украину, но мы обращаем внимание на то, чтобы никогда не было войны между Россией и НАТО", — отметил он.
Шольц объяснил, что ФРГ "тщательно взвешивает" каждый шаг и не намерена действовать в одиночку. Все действия согласуются с членами НАТО.
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