Шольц заявил, что ФРГ взвешивает каждый шаг, чтобы избежать войны с Россией

Канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил, что несмотря на то, что Североатлантический альянс поддерживает Украину, прямого противостояния с Россией нужно избежать.

Такое заявление канцлер Германии сделал в Эссене на встрече с гражданами.

"Мы поддерживаем Украину, но мы обращаем внимание на то, чтобы никогда не было войны между Россией и НАТО", — отметил он.

Шольц объяснил, что ФРГ "тщательно взвешивает" каждый шаг и не намерена действовать в одиночку. Все действия согласуются с членами НАТО.