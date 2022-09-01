The Epoch Times: рассмешившее ООН пророчество Трампа о РФ начало сбываться

Журналист The Epoch Times Натан Вустер заявил, что рассмешившее ООН пророчество Трампа о РФ начало сбываться.

Автор американского издания вспомнил, как в сентябре 2018 года Дональд Трамп высказался насчёт России и Германии. Он заявил, что Берлин в ближайшее время станет полностью зависим от энергетики Москвы. Тогда участники Генеральной Ассамблеи ООН засмеялись над этими словами, а больше всех, по словам Вустера, хихикали представители Германии.

"Немцы посмеялись над предупреждением Трампа о РФ, но оно оказалось пророческим", — пишет Вустер.

Теперь, по мнению автора The Epoch Times, эти слова звучат как пророчество, которое сбывается. Введённые антироссийские санкции обернулись резким ростом цен на энергоносители. Берлин столкнулся с острым дефицитом природного газа и других источников топлива.

"Цены на энергоносители в ФРГ впервые превысили 1000 долларов за мегаватт-час как для домашних хозяйств, так и для предприятий", — сообщает Вустер.

Вустер обратился к члену левой Социал-демократической партии Германии Хайко Маасу, который в 2018 году был одним из тех, кто посмеялся над словами Трампа. Политик отказался давать комментарии.