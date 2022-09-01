Участника спецоперации на Украине, российского танкиста, приговорили к тюрьме "за нарушение законов и обычаев войны".
В Черниговском суде Украины вынесли приговор российскому танкисту. Ему назначили тюремное заключение сроком восемь с половиной лет.
"Командир танка 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны", — гласит сообщение украинской Генеральной прокуратуры.
Украинское ведомство утверждает, что военнослужащий российской армии 24 февраля вторгся на Украину с территории Белоруссии в составе танкового экипажа "с целью вооруженного захвата города Чернигова".
Ранее сообщалось, что на Украине российских солдат приговорили к 11,5 годам колонии.
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