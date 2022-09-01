Дмитрий Гордон* заявил, что военные базы России находятся под угрозой. Он пообещал, что мир увидит много интересного.
Украинский журналист отметил, через полгода ведения спецоперации Украина по-прежнему держится и показывает героическую стойкость.
"Весь мир видел удары по российским объектам в Крыму, на Донбассе, Мелитополе, Херсонской области. Весь мир ещё много чего интересного увидит. Я советую внимательно присмотреться к Крымскому мосту. Возможно, мы его скоро не увидим", — заявил Гордон.
Ранее журналист Аркадий Бабченко сказал, что за Крым поднимется вся Россия.
* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.
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