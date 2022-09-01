Гордон* советует присмотреться к Крымскому мосту: "Мы его скоро не увидим"

Дмитрий Гордон* заявил, что военные базы России находятся под угрозой. Он пообещал, что мир увидит много интересного.

Украинский журналист отметил, через полгода ведения спецоперации Украина по-прежнему держится и показывает героическую стойкость.

"Весь мир видел удары по российским объектам в Крыму, на Донбассе, Мелитополе, Херсонской области. Весь мир ещё много чего интересного увидит. Я советую внимательно присмотреться к Крымскому мосту. Возможно, мы его скоро не увидим", — заявил Гордон.

Ранее журналист Аркадий Бабченко сказал, что за Крым поднимется вся Россия.

* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.