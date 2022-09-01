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Демидов: РФ пострадает, если перестанет продавать нефть ЕС

Мир

Если Россия перестанет продавать нефть ЕС, то это негативно повлияет на страну. Об этом заявил аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов, комментируя Pravda.Ru отказ Москвы поставлять нефть странам, которые поддержат лимит цен.

Демидов: РФ пострадает, если перестанет продавать нефть ЕС

По словам Демидова, если Россия не будет поставлять нефть странам, которые поддержат лимит цен, то, по словам Демидова, эти государства не смогут покупать нефть не только у компаний РФ, но и в целом не будут иметь право покупать российскую нефть у кого-либо.

"Компании, которые зарегистрированы в этих странах, перестанут быть клиентами не просто российских компаний, а даже косвенными покупателями российской нефти. Любая российская нефть не будет покупаться этими компаниями, да и продаваться им тоже", — объяснил аналитик.

Это, по мнению Демидова, приведёт к тому, что России придётся продавать большой объём нефти в Китай и в Индию, из-за чего увеличится дисконт, с которым продаётся российская нефть. Однако, как подмечает аналитик, вместе с этим вырастут и цены на нефть на мировом рынке.

Если РФ перестанет поставлять нефть западным странам, то это также негативно повлияет и на Россию, уверен Демидов. По его словам, это приведёт к уменьшению денежного потока, к консервации скважин, к падению добычи, к увеличению дисконта на российскую нефть и, соответственно, к снижению выручки и прибыли.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва не намерена поставлять нефть странам, которые поддержат предложение ограничить цены на российское топливо.

"На мой взгляд, это полный абсурд", — прокомментировал он идею стран G7 представить соответствующий план.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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