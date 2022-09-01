Шурыгин: Киев был вынужден спешить с контрнаступлением

Военный эксперт Владислав Шурыгин прокомментировал контрнаступление ВСУ на Херсон.

По мнению специалиста, на этот шаг киевские власти пошли из-за нависшей над ними угрозы. Они осознали, что им срочно нужно прорывать оборону союзных сил ввиду готовности ВС РФ ввести подкрепление на этот участок фронта.

Однако наступление ВСУ было организовано слишком поспешно, считает эксперт.

"Одна из угроз, которая висела над украинским командованием, которая вынудила их спешить — это наш ввод на территорию боевых действий 3-го корпуса. Когда этот корпус там появится, то превосходство, накопленное Украиной на каком-то отдельно взятом участке — будет полностью снивелировано, и это над ними висит, как дамоклов меч", — сказал Шурыгин в эфире радио "Комсомольская правда".

Ранее уже сообщалось, что попытка ВСУ продолжить наступление провалилась.