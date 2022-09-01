The American Conservative: Запад уже устал от Украины

Авторы издания The American Conservative (TAC) заявили, что Запад уже устал от Украины.

По мнению журналиста Теда Снайдера, ярким свидетельством усталости Запада от украинского конфликта являются сокращение поставок. По его мнению, те государства, которые перестали отправлять Киеву оружие, сейчас стараются наладить торговые отношения с Россией.

Ссылаясь на данные Кильского института мировой экономики, Снайдер пишет, что Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия и Польша впервые с начала СВО не взяли на себя никаких новых обязательств перед Украиной.

"Лучше держать в секрете, что те же самые страны, которые сокращают экспорт оружия на Украину, увеличивают экспорт товаров в Россию", — пишет Спайтер.

В статье для TAC он рассказал, что согласно его данным 39 стран, на долю которых до СВО приходилось 72% российского импорта, после введения санкций экспорт в Россию сократился на 57%. К июню экспорт почти вернулся к прежнему уровню, увеличившись на 47%.

"И вот в чем секрет: большая часть прироста экспорта в Россию приходится на страны, в том числе европейские, подписавшиеся под санкциями", — заявил Снайдер.