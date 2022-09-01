Миссия МАГАТЭ проинспектировала Запорожскую АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в город Энергодар и посетила Запорожскую атомную электростанцию, которая находится под обстрелом Вооружённых сил Украины.

"Миссия МАГАТЭ прибыла. Она на Запорожской АЭС", — сообщил корреспондент URA.RU.

После того, как киевский режим узнал о планах МАГАТЭ посетить ЗАЭС, то усилил обстрелы электростанции. Так, утром 1 сентября в результате падения украинской ракеты были убиты три человека, ещё один получил ранение. ВСУ послали десант для штурма станции, но российские войска уничтожили их. По некоторым данным, в результате инцидента погибли более 300 украинских боевиков.

В состав делегации МАГАТЭ, которой руководит Рафаэль Гросси, вошли 13 специалистов из разных стран. Гросси не исключил, что часть сотрудников миссии останутся на Запорожской АЭС, чтобы следить за ситуацией.