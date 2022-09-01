Кошкин: Запад разыгрывает сирийский сценарий на Запорожской АЭС

Ранним утром, когда на Запорожской атомной электростанции ожидалось прибытие миссии МАГАТЭ, Вооружённые силы Украины начали обстреливать Энергодар. По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрея Кошкина, весь мир поверил в обман о "плохой России", поэтому эксперты Запада не пожелают раскрыть, кто на самом деле атакует объект.

По его словам, украинские эксперты действуют как в Сирии. Так, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси при прибытии на Украину первым делом отправился не на ЗАЭС, а в Киев для бесед с Владимиром Зеленским, поскольку главное для них — это политический аспект.

Гросси заявлял, что миссия собирается работать, на объекте останутся специалисты с целью информирования общественности, МАГАТЭ и Совета Безопасности ООН. По словам Кошкина, эти заявления были сделаны лишь для того, чтобы "показать, какие они хорошие".

"По анализу действий можно судить, что их действия скоординированы. Скорее всего, произойдёт то же, что при поиске доказательств применения химического оружия против народа Сирии. В итоге технический доклад превратили в некую политическую дацзыбао и стали его предъявлять президенту республики Башару Асаду", — констатировал Кошкин в беседе с Телеканалом "360".

По его мнению, специалисты в конечном итоге так и не объявят, кто вёл обстрелы Энергодара, сославшись на то, что этим должны заниматься военные.