DR: Дании грозит спад экономики и безработица без газа РФ

При прекращении поставок российского газа тысячи датчан могут лишиться работы, а инфляция составит 4,3 процента, пишет DR. При этом автор публикации предположил, что реальная ситуация может оказаться ещё хуже.

Согласно проекту финансовых расходов на 2023 год, сокращение поставок голубого топлива из РФ скажется крайне отрицательно на экономике Дании.

"Конфликт на Украине отрицательным образом сказался на всей мировой экономике — и Дания не исключение", — говорится в примечании к документу.

"Газпром" перекрыл "Северный поток — 1" в Германию на три дня. В публикации отмечается, что если перекрытие затянется, ВВП Дании снизится на 0,4 процента, при этом почти 30 тысяч человек могут потерять работу.

Автор назвал подобный сценарий кошмарным для страны. Он приводит слова финансового представителя либерально-консервативной партии "Венстре" Троэльса Лунда Поульсена, который констатировал, что "придётся экономить".

"Перспективы ужасающие. <…> Так что тут нам необходимы общеевропейские решения", — отметил он.