Советник главы "Росатома" главе МАГАТЭ: "ВСУ стреляли по сотрудникам ЗАЭС"

Советник главы "Росатома" сказал главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, что ВСУ стреляли по сотрудникам ЗАЭС.

Советник главы "Росатома" заявил, что направления снарядов доказывает то, что по Запорожской АЭС стреляли не союзные силы, а украинские военные. Обстрел станции вёлся из подконтрольного Киеву Марганца, где российских военных нет. Он подчеркнул, что осколочные снаряды предназначались сотрудникам ЗАЭС.