Business Insider: США могут пострадать от своего же оружия на Украине

Вашингтон отправляет Киеву много вооружения, которое в будущем может быть использовано против США, сообщил аналитик Бенджамин Гилтнер в статье для издания Business Insider.

С начала спецоперации США передали Украине вооружение на сумму более 10 миллиардов долларов. Одни американские политики критикуют власти за бездумное расточительство денежных средств, другие упрекают в истощении запасов армии США, но есть и другие проблемы, отметил автор материала.

"Два вопроса всё еще требуют ответа: где могут оказаться эти поставки оружия? Каковы его долгосрочные последствия для безопасности? Ответ на оба вопроса: мы не уверены", — пишет Гилтнер.

По словам политического аналитика Джордана Коэна, отправленное Украине вооружение может создать проблему для США через 10 лет.

Автор материала напомнил, как во время войны в Ираке в 2003 году США помогали иракским силам безопасности поставками автоматов Калашникова и M4. Позже американские солдаты воевали с повстанцами, вооружёнными этими самыми автоматами. Аналогичная ситуация произошла не только в Ираке, но в Йемене, Сирии и Афганистане. В этот список может добавиться Украина, предупредил Гилтнер.