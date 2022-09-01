Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что они сделали первоначальную оценку состояния Запорожской АЭС (ЗАЭС).
Гросси рассказал журналистам, что в ходе пребывания на ЗАЭС они увидели "самоотверженную работу персонала и руководства". Он отметил, что работники профессионально выполняют свою работу, несмотря на сложные обстоятельства.
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