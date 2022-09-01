МИД Литвы: необходимо поднять в ООН вопрос о создании безопасной зоны возле ЗАЭС

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что необходимо поднять в ООН вопрос о создании безопасной зоны возле ЗАЭС.

По словам Ландсбергис, необходимо найти решение, чтобы обезопасить Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Он заявил, что можно привлечь международные силы, чтобы создать безопасную зону на Украине. Глава МИД подчеркнул, что они намерены активно продвигать эту идею на всех международных собраниях, и прежде всего в ООН.