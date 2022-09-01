Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что увидел на ЗАЭС "ключевые вещи", которые хотел увидеть.
Глава агентства рассказал, что делегация МАГАТЭ собрала много важной информации, посетив Запорожскую АЭС. Отмечается, что они пробыли на ЗАЭС несколько часов.
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