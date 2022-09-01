Consortium News: украинский сайт "Миротворец" — национальный позор США

США испытали национальный позор из-за Украины, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в статье для издания Consortium News.

Ранее 16 американцев передали в Конгресс письмо с требованием оказать воздействие на украинский Центр противодействия дезинформации, который внёс их в свой чёрный список, фактически объявив информационными террористами.

Автор материала отметил, что травля американцев ведётся на денежные средства, которые Киев получает из бюджета США. Он предположил, что те украинцы, которые составляют этот чёрный список, получают зарплату из денег налогоплательщиков США.

Открытое письмо вызвало широкое обсуждение во всём мире, что привело к удалению чёрного списка, который, однако, появился позже в базе данных украинского сайта "Миротворец", куда киевский режим вносит неугодных Киеву лиц.

По словам Риттера, он тоже оказался в чёрном списке "Миротворца", где уже есть журналистка Ева Бартлетт и один из лидеров рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

"Администрация Байдена молчит об этой мерзости", — подчеркнул бывший разведчик.

Он убеждён, что сам факт существования Центра противодействия дезинформации и сайта "Миротворец" — национальный позор США. Украинские националисты преследуют американцев только лишь за то, что те реализуют своё право на свободу слова. При этом Вашингтон никак не защищает граждан США от нападок украинцев, добавил Риттер.

Он призвал объявить украинских националистов террористами и преследовать их так же, как и последователей "Аль-Каиды".

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.