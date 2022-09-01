По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, украинские диверсанты, собиравшиеся захватить Запорожскую АЭС, намеревались использовать членов миссии МАГАТЭ в качестве прикрытия.
Эксперт уверен, что атака украинских диверсантов не случайно совпала с приездом делегации МАГАТЭ. Киев вполне мог планировать захватить членов миссии и использовать в своих преступных целях.
"Замысел, по всей видимости, был такой: захватить атомную электростанцию. А дальше, прикрываясь сотрудниками МАГАТЭ, как живым щитом, обеспечить массированное политическое давление с опорой на западные страны с целью заставить Россию вывести свои подразделения как из Энергодара, так и с территории Запорожской АЭС. И передать их под контроль вооруженных сил Украины", — объяснил Коротченко в беседе с "МК".
Эксперт полагает, что если бы план киевских властей удался, они могли бы шантажировать Россию угрозой повторения чернобыльской катастрофы.
Коротченко подчеркнул, что США и Британия также причастны к случившемуся на ЗАЭС, потому что именно их разведка снабжает ВСУ всеми нужными данными.
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