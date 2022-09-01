Глава МЧС ДНР: обстрел в Рубцах — военное преступление

Глава МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) Алексей Кострубицкий заявил, что обстрел в Рубцах — военное преступление.

В результате обстрела села Рубцы погибли 13 спасателей МЧС и девять пострадали из-за ночного обстрела со стороны ВСУ.

Кострубицкий заявил, что это были целенаправленные удары по их подразделению. Он назвал это военным преступлением, за которое виновные должны понести наказание. Глава МЧС ДНР отметил, что все ракеты попали в жилые здания.