Постпред Франции при ООН: "Сомневаюсь, что Украина сможет вернуть Донбасс"

Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер сомневается, что Украина сможет вернуть Донбасс.

По его словам, он скептически относится к возможности Киева вернуть утраченные территории. В интервью агентству Anadolu де Ривьер заявил, что он будет очень удивлен, если Украина сможет выгнать русских из Донбасса или Крыма. Постпред Франции при ООН высказал мнение, что в ближайшее время прекращения огня не будет.