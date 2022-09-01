Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер сомневается, что Украина сможет вернуть Донбасс.
По его словам, он скептически относится к возможности Киева вернуть утраченные территории. В интервью агентству Anadolu де Ривьер заявил, что он будет очень удивлен, если Украина сможет выгнать русских из Донбасса или Крыма. Постпред Франции при ООН высказал мнение, что в ближайшее время прекращения огня не будет.
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