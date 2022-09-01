Власти Запорожья покажут миссии МАГАТЭ и ЗАЭС, и обстрелянный ВСУ Энергодар

Согласно заявлению главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого, он вместе со своими коллегами намерен показать миссии МАГАТЭ, помимо её основной цели — Запорожской АЭС, — обстрелянный украинской стороной Энергодар, и то, во что ВСУ превратили его инфраструктуру.

Глава ВГА подчеркнул, что удары украинская армия наносила по жилым районам города, где нет никаких военных.

"Мы им (представителям МАГАТЭ) все покажем, мы их не отпустим, пока они не посмотрят детские сады, которые сегодня, 1 сентября, разбили… Микрорайон, в котором вообще в принципе не было военных, ни одного человека", — сказал Балицкий в эфире Первого канала.

Глава администрации добавил, что делегация МАГАТЭ планирует работать на станции до 3 сентября. Сначала её члены проведут осмотр рабочего зала, а потом — реакторов.