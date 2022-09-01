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МО Финляндии: Хельсинки поставят восьмой пакет военной помощи Киеву

Мир

Министерство обороны Финляндии сообщило, что Хельсинки поставят восьмой пакет военной помощи Киеву.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконена заявил, что они отправляют новый пакет оборонных материалов Украине, потому что Киев по-прежнему очень нуждаются в поддержке. В сообщении МО говорится, что это восьмая поставка военной техники из Финляндии на Украину. Однако они не будут говорить никакой информации о содержании, способе доставки или расписании, чтобы гарантировать доставку груза.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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