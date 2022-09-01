Министерство обороны Финляндии сообщило, что Хельсинки поставят восьмой пакет военной помощи Киеву.
Министр обороны Финляндии Антти Кайкконена заявил, что они отправляют новый пакет оборонных материалов Украине, потому что Киев по-прежнему очень нуждаются в поддержке. В сообщении МО говорится, что это восьмая поставка военной техники из Финляндии на Украину. Однако они не будут говорить никакой информации о содержании, способе доставки или расписании, чтобы гарантировать доставку груза.
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