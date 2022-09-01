Делегация МАГАТЭ осматривает ЗАЭС в сопровождении сотрудников Росатома

Делегация МАГАТЭ осматривает Запорожскую АЭС в сопровождении сотрудников Росатома.

Сообщается, что миссия МАГАТЭ начала осмотр Запорожской АЭС. Делегацию сопровождают представители Росатома, сообщает ТАСС.

В пресс-службе военно-гражданской администрации Энергодара заявили, что меры безопасности были усилены, а интенсивность обстрелов со стороны ВСУ хоть и была снижена, но не прекратились полностью.