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InfoBrics: поражение ВСУ под Херсоном стало пощёчиной Байдену

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Политическому авторитету президента США Джо Байдена был нанесён ущерб после того, как Вооружённые силы Украины совершили неудачную контратаку под Херсоном, сообщает аналитик Драго Боснич в статье для InfoBrics.

InfoBrics: поражение ВСУ под Херсоном стало пощёчиной Байдену

По словам автора, Запад никогда не относился к Украине, как к независимому государству: ЕС нужна была дешёвая рабочая сила, а США — рычаг для давления на Россию.

По мнению аналитика, на Западе никогда не рассматривали Украину, как независимое государство. Евросоюз видел в ней лишь дешевую рабочую силу, а США — ключ к ослаблению России. Вашингтон оказал поддержку украинским националистам в 2014 году, чтобы контролировать новый киевский режим. Когда Украина стала сферой влияния США, в Москве поняли, что Россию пытаются загнать в угол. В течение восьми лет ВСУ устраивали геноцид населения Донбасса. Всё это вынудило РФ начать спецоперацию. Вашингтон начал оказывать Киеву масштабную военную помощь, чтобы помочь Украине победить армию России. Стратеги Пентагон ожидали, что ВСУ будут побеждать, но всё пошло не по плану, отметил Боснич.

России удалось в короткие сроки взять под контроль большие территории Украины и вести противостояние на своих условиях.

"Когда боевые действия начали превращаться в классический пример конфликта на истощение, политический Запад понял, что Россия, безусловно, победит", — подчеркнул автор материала.

По его словам, в преддверие промежуточных выборов в Конгресс США американские кураторы начали требовать, чтобы Украина одерживала победы, поскольку избиратели всё активнее выражают недовольство тем, что Вашингтон перечисляет крупные суммы Киеву, а он не предоставляет никаких результатов. Для спасения ситуации Белый дом одобрил контрнаступление на Херсон, которое в итоге провалилось.

Боснич добавил, что поражение ВСУ под Херсоном стало пощёчиной Байдену и всей Демократической партии США.

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Куратор: Любовь Степушова
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