Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский считает, что военные действия между Североатлантическим альянсом и Россией могут произойти на территории Молдавии и Приднестровья.
По его словам, нельзя допустить того, чтобы военный конфликт на Украине распространился дальше, в частности, на территорию ПМР, иначе он зацепит и Молдавию.
"А там уже, естественно, союзники Молдовы с одной стороны и здесь Россия с другой стороны с миротворческой миссией, граждане РФ и так далее — это грозит столкновением России и НАТО здесь, на территории Приднестровья, и Молдовы", — отметил он.
Ранее руководитель МИД РФ Сергей Лавров предупредил о последствиях в случае нападения армии Молдавии на российских солдат, которые находятся на территории непризнанного Приднестровья.
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