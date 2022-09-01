Красносельский: Молдавия может стать ареной войны между НАТО и Россией

Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский считает, что военные действия между Североатлантическим альянсом и Россией могут произойти на территории Молдавии и Приднестровья.

По его словам, нельзя допустить того, чтобы военный конфликт на Украине распространился дальше, в частности, на территорию ПМР, иначе он зацепит и Молдавию.

"А там уже, естественно, союзники Молдовы с одной стороны и здесь Россия с другой стороны с миротворческой миссией, граждане РФ и так далее — это грозит столкновением России и НАТО здесь, на территории Приднестровья, и Молдовы", — отметил он.

Ранее руководитель МИД РФ Сергей Лавров предупредил о последствиях в случае нападения армии Молдавии на российских солдат, которые находятся на территории непризнанного Приднестровья.