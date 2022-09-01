Александр Лукашенко пообщался со школьниками. Президент Белоруссии рассказал детям о нелёгкой профессии президента.
Белорусский лидер объяснил подрастающему поколению, что быть главой государства — сложная работа.
"Президент — это не человек. Президент — это машина!” — сказал Лукашенко детям.
Он объяснил, какие трансформации проходит глава страны в своём президентском кресле.
"Если ты не станешь машиной, не лезь даже в президентство, об тебя ноги вытрут так, как тебе и не снилось”, — отметил глава Белоруссии.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что что "наелся" президентства.
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