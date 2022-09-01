Польша официально потребует от Берлина репараций за Вторую мировую войну

Руководитель польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сказал, что власти республики решили заставить немецких чиновников передать Варшаве компенсацию за разрушения и пострадавших людей в ходе Второй мировой войны.

Как написали в Rzeczpospolitą, Польша ожидает получить от ФРГ 6,2 триллиона злотых, то есть 1,32 триллиона долларов.

"Самая ограниченная и консервативная цифра", — подчеркнул Качиньский.