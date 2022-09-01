Руководитель польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сказал, что власти республики решили заставить немецких чиновников передать Варшаве компенсацию за разрушения и пострадавших людей в ходе Второй мировой войны.
Как написали в Rzeczpospolitą, Польша ожидает получить от ФРГ 6,2 триллиона злотых, то есть 1,32 триллиона долларов.
"Самая ограниченная и консервативная цифра", — подчеркнул Качиньский.
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