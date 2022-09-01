Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что он не позволит сделать республику частью какой-либо страны.
"Никогда президент Путин мне не говорил: "Слушай, давай ты присоединяйся к России", — сказал руководитель Белоруссии во время открытого урока истории.
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В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.