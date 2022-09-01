Рожин высмеял секретность, которую хранит Киев по поводу контрнаступления

Военный эксперт Борис Рожин прокомментировал странное заявление пресс-службы Южного военного командования ВСУ, в котором говорится, что Киев не будет разглашать названия населённых пунктов в направлении Херсона и Криворожья, которые украинской армии якобы удалось занять во время её контрнаступления.

Командование ВСУ подчеркнуло, что это делается ради безопасности, которым подвергаются заявленные населённые пункты, оказывающиеся в этом случае под угрозой обстрелов.

"Как будто командование ВС РФ не знает, какие поселки ВСУ еще контролирует и не наносит по ним ракетных ударов. Собственно, по поселку Сухой Ставок, Костромке и по той же Андреевке регулярно наносились удары. Главное не называть из названия в прессе. Вот таким вот навозом пресс-служба ВСУ кормит свою аудиторию", — написал в своём Telegram-канале Рожин.

Ранее Минобороны РФ обнародовало данные, согласно которым потери ВСУ в ходе двухдневного контрнаступления составили более 1,7 тысячи бойцов, не считая техники и вооружения.

Киевские власти, в свою очередь, призвали украинскую прессу не комментировать контрнаступление ВСУ, однако об огромных потерях украинской армии можно судить, в частности, по объявленному властями Закарпатской области дню траура по своим погибшим военным.