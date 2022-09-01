Российские журналисты сообщили, что представители МАГАТЭ посетили Запорожскую АЭС.
По информации РИА Новости, прибывшая колонна состоит из девяти машин с надписью ООН и нескольких других автомобилей. Членов МАГАТЭ никто не обстреливает, подчеркнули в СМИ.
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