Военный эксперт Виктор Баранец рассказал, для чего Киев направил свой десант в район Запорожской атомной электростанции.
"Десант имел утилитарную цель: сделать все, чтобы вся АЭС закипела. Хотя бы один блок — этого будет достаточно, чтобы там появился еще один Чернобыль", — сказал Баранец, которого цитирует "ПолитРоссия".
Утром 1 сентября украинские диверсанты в составе двух групп, в каждой из которых было до 60 бойцов, осуществили высадку вблизи ЗАЭС, приплыв туда на семи лодках. После этого диверсанты попытались захватить станцию.
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