Баранец о цели десанта ВСУ в Энергодаре: "Сделать всё, чтобы АЭС закипела"

Военный эксперт Виктор Баранец рассказал, для чего Киев направил свой десант в район Запорожской атомной электростанции.

"Десант имел утилитарную цель: сделать все, чтобы вся АЭС закипела. Хотя бы один блок — этого будет достаточно, чтобы там появился еще один Чернобыль", — сказал Баранец, которого цитирует "ПолитРоссия".

Утром 1 сентября украинские диверсанты в составе двух групп, в каждой из которых было до 60 бойцов, осуществили высадку вблизи ЗАЭС, приплыв туда на семи лодках. После этого диверсанты попытались захватить станцию.