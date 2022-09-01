Омбудсмен ДНР Морозова: Киев отказывается вести переговоры по обмену пленными

Киевские власти уклоняются от обсуждения вопроса обмена военнопленными, не соглашаясь обсудить ускоренную процедуру рокировки, несмотря на готовность к этому Донецка. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

"На данный момент их (украинских пленных) достаточно большое количество, и с начала специальной военной операции мы неоднократно выходили с инициативой к украинской стороне начать обмены и в быстром порядке запустить этот процесс. Но, к сожалению, мы натолкнулись здесь на стену непонимания, и украинская сторона отказалась с нами вести переговоры по данному процессу", — сказала Морозова в беседе с РИА Новости.

Омбудсмен добавила, что РФ уже помогла освободить большое количество военных ДНР, находившихся в плену, и выразила надежду, что эта деятельность будет продолжаться и дальше.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин призвался, что из-за невозможности обсуждать обмен военнопленными напрямую с Киевом властям Республики приходится действовать при помощи России.