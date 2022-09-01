Коц: Берлин придумал, как "победить Москву"

Правительства стран Европы продолжают наращивать военные возможности для противостояния РФ. Недавно Берлин придумал, как можно "победить" Москву, пишет обозреватель РИА Новости Андрей Коц. Он прокомментировал предложение канцлера Германии Олафа Шольца о создании единой системы противовоздушной обороны (ПВО), которая "повысила бы безопасность Европы".

Ведущую роль предлагается взять Германии, где можно было бы расположить штаб единой системы ПВО. Шольц также отметил, что ФРГ готова вложиться финансово, но соседи также должны потратиться.

Идею прокомментировал военный эксперт Юрий Кнутов, подчеркнув, что на создание общеевропейского комплекса уйдёт 5 — 10 лет из-за необходимости установки автоматической системы управления. При этом в самом ЕС могут возникнуть разногласия.

"Вряд ли на континенте в ближайшее время появится единая система ПВО. И тем более — объединённая армия. К тому же этого очень не хотят заокеанские союзники", — резюмирует Коц.