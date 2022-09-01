Глава ВГА Запорожья: мы надеялись, что ВСУ не будут 1 сентября лупить по детям

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Евгений Балицкий эмоционально высказался насчёт срыва украинской стороной Дня Знаний в Энергодаре, назвав действия Киева фашистскими.

"Фашисты сегодня обстреливают мирный город, сорвали 1 сентября. У нас была надежда, что мы их когда-то считали своими, и они не будут 1 сентября лупить по детям. К сожалению, эти твари ударили сегодня, 1 сентября ради своих политических целей по мирному городу, чтобы не допустить приезда миссии", — сказал Балицкий в эфире Первого канала.

Тем временем на Запорожской АЭС, расположенной в Энергодаре, были усилены меры безопасности. Как объяснил член ВГА Запорожья Владимир Рогов, на такой шаг пришлось пойти из-за проникновения в город украинских десантников и обстрелов территории.