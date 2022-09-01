По информации члена главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимира Рогова, жители Энергодара после обстрелов украинскими военными лишились мобильной связи и электричества.
По словам чиновника, на территории города не получается даже сделать телефонный звонок.
"В городе пока нет электричества. И нет мобильной связи", — приводит слова Рогова РИА Новости.
Ранее в Минобороны РФ уже неоднократно предупреждали, что обстрелы украинской стороной Запорожской АЭС, расположенной в Энергодаре, могут привести к ядерной катастрофе, от последствий которой пострадает не только сама Украина, но также Россия и Европа.
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