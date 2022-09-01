Рогов: в Энергодаре после обстрелов ВСУ нет электричества и мобильной связи

По информации члена главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимира Рогова, жители Энергодара после обстрелов украинскими военными лишились мобильной связи и электричества.

По словам чиновника, на территории города не получается даже сделать телефонный звонок.

"В городе пока нет электричества. И нет мобильной связи", — приводит слова Рогова РИА Новости.

Ранее в Минобороны РФ уже неоднократно предупреждали, что обстрелы украинской стороной Запорожской АЭС, расположенной в Энергодаре, могут привести к ядерной катастрофе, от последствий которой пострадает не только сама Украина, но также Россия и Европа.